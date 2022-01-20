ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендовал отменить или ослабить ограничения на международные перевозки. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.

Специалисты считают, что ограничения на трансграничные перемещения не приносят пользу, но «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

Неэффективность этих мер подтверждается тем, что ограничения на поездки, введенные после обнаружения «Омикрон»-варианта коронавируса, не смогли остановить его распространение, отметили в организации.

Коронавирусные меры для поездок, такие как ношение масок, тестирование, карантин и вакцинация, нужно основывать на оценке рисков. Они не должны финансово обременять путешественников, считают в ВОЗ.

После обнаружения «Омикрона» некоторые страны, включая Россию, США, Великобританию и Японию ограничили въезд для иностранцев, прибывающих из южно-африканских стран. Несмотря на это, вариант вируса широко распространился по всему миру. К середине января он стал доминирующим в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Еще в начале декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ограничения на поездки, связанные с «Омикроном», несправедливыми, репрессивными и неэффективными. «Вирус действительно не знает границ», — заявил он.