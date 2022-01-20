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Участница старейшей фолк-группы Чехии умерла после того, как намеренно заразилась ковидом

Семён Гудошников
Сегодня в 8:58

Чешская певица Хана Горка, участница одной из старейших фолк-групп страны Asonance, умерла после того, как намеренно заразилась COVID-19. Об этом Би-би-си рассказал ее сын Ян Рек. Горке было 57 лет.

По словам Река, Горка специально подхватила вирус, когда болели он и его отец, чтобы получить ковидный сертификат. В Чехии для доступа во многие общественные и культурные места, включая кинотеатры, кафе и бары, нужно доказательство вакцинации или недавно перенесенной болезни.

Рек и его отец, которые были полностью вакцинированы, подхватили ковид на Рождество. По словам Река, матери следовало изолироваться на неделю, но вместо этого «она все время была» с ними.

За два дня до смерти Горка написала в соцсетях, что выздоравливает, а в день, когда умерла, заявила, что чувствует себя лучше и оделась, чтобы пойти на прогулку. Но затем у нее начала болеть спина, поэтому она решила прилечь в спальне. «Примерно через 10 минут все было кончено. Она задохнулась», — сказал ее сын.

Хоть певица и не была привита, она не верила в конспирологические теории о коронавирусе и вакцинах, подчеркнул Рек. «Ее философия заключалась в том, что лучше заразиться ковидом, чем вакцинироваться. Не в том, что нас чипируют», — сказал он.

Хана Горка была участницей чешской фолк-группы Asonance, основанной в 1976 году. Сама певица пела в коллективе с 1985 года.

19 января Чехия сообщила о новом максимуме заболеваемости COVID-19. За сутки в стране, в которой проживает 10,7 млн человек, было выявлено 28 469 случаев болезни.

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