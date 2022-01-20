Пон Чжун Хо экранизирует фантастический роман «Микки-7». Главную роль может сыграть Роберт Паттинсон

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, снявший оскароносный фильм «Паразиты», экранизирует новый роман Эдварда Эштона «Микки-7». Научно-фантастическая книга будет опубликована 15 февраля 2022 года. Об этом сообщил Deadline.

Пон Чжун Хо намерен сам написать сценарий картины и выступить ее постановщиком. Ленту разработает студия Warner Bros. Главная роль в проекте может достаться Роберту Паттинсону — в данный момент он ведет переговоры об участии в съемках.

Роман, а значит и его экранизация, расскажет об экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. Одним из участников ее станет Микки-7 — восстанавливаемый сотрудник, чья память после смерти загружается в новое тело. Его задача — выполнять самые опасные миссии.

По сюжету после шестой операции, закончившейся гибелью Микки-7, герой начинает понимать условия своей работы и осознает, почему ее не выполняют другие. Во время своей седьмой экспедиции он пропадает, а когда возвращается на базу, обнаруживает там свою замену.

Когда начнутся съемки проекта, неизвестно. Также неясно, экранизирует ли Пон Чжун Хо книгу в деталях, сохранив авторский сюжет и финал, или зрителей ожидает вольная адаптация романа.