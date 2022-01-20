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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в насилии над детьми. Его обвиняла модель Света Уголек

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

В Комсомольске-на-Амуре задержали Валентина Лудкова, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. Против него дали показания две девушки, одной из которых была модель Света Уголек. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Обе потерпевшие заявили, что Лудков совершил над ними насилие в 2008–2009 годах. 17 января 2022 года против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Девушки обратились в полицию после того, как издание выпустило статью-расследование о детской проституции в Комсомольске-на-Амуре. В ней были описаны эпизоды насилия, в которых якобы виновен Лудков.

В частности, Света Уголек (настоящее имя — Светлана Алексеева) рассказала, что в 2009 году Лудков попытался ее изнасиловать, но «физически не смог». Однако он все же, как утверждает модель, принудил ее к оральному сексу.

Светлана уже обращалась с просьбой о возбуждении уголовного дела против мужчины, это произошло в августе 2021 года. Тогда правоохранители ей отказали. По словам автора статьи Кирилла Рукова, теперь дело открыли благодаря показаниям второй жертвы.

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