Кэти Бейтс и Джон Малкович снимутся в фильме «Тельма» о матери Джона Кеннеди Тула

Лауреатка «Оскара» Кэти Бейтс («Американская история ужасов», «Титаник»), двукратный номинант на премию Джон Малкович («Новый папа», «Опасные связи»), а также американский актер Льюис Пуллман («Уловка-22») снимутся в фильме Кена Кваписа «Тельма». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет историю матери писателя Джона Кеннеди Тула, получившего Пулитцеровскую премию посмертно за роман «Сговор остолопов». Книга стала единственной в библиографии автора и была опубликована благодаря усилиям Тельмы Тул.

В фильме женщину, потерявшую сына и решившую прославить его талант после смерти, сыграет Бейтс. Роль самого Тула исполнит Пуллман. Малкович появится в ленте в образе писателя Уокера Перси, прочитавшего рукопись «Сговора остолопов» и способствовавшего публикации романа.

«Тельма Тул — один из самых смелых персонажей, с которым я когда‑либо сталкивался, и я не могу представить никого лучше, кто воплотил бы ее упорство в жизнь, чем Кэти Бейтс», — сказал Квапис.

Сценарий картины написал Эндрю Фаротт. Продюсерами «Тельмы» выступили Стивен П. Вегнер («Бегущий по лезвию 2049», «Невидимая сторона») и Джонни Лин («Сделано в Америке», «Берни»). Также над фильмом работали Керри Барден и Пол Шни.

«Стареющая и мучимая чувством вины Тельма посвящает свою жизнь поиску издателя в надежде искупить вину перед собой и своим сыном. Эндрю Фаротт проделал замечательную работу, запечатлев жизнь и стремления Тельмы», — заявила Лин.

Книга «Сговор остолопов» вышла в 1980 году, спустя 11 лет после трагической смерти автора. Тул на протяжении долгого времени страдал от депрессии и покончил с собой в 1969 году в возрасте 31 года. В 1995 году его единственный роман был экранизирован.