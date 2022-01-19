Apple TV+ показал первый трейлер сериала «WeCrashed». В главных ролях: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето

«WeCrashed» — это драматический мини-сериал, основанный на подкасте «WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork от Wondery». Главные роли в нем исполнят Энн Хэтэуэй и Джаред Лето .

Вышел первый трейлер сериала «WeCrashed». Посмотреть его можно на официальном ютьюб-канале Apple TV.

Картина расскажет о быстром подъеме и неизбежном падении американской сети коворкингов WeWork. Компания резко превратилась из стартапа в гиганта, ее оценивали в 47 млрд долларов. Однако когда WeWork собиралась выходить на IPO, дела пошли сильно хуже.

Лето сыграет Адам Нойманна — основателя WeWork, Хэтэуэй — его жену Ребекку Нойманн. Также в картине появятся Кайл Марвин (Мигель Маккелви, соучредитель компании) и Америка Феррера (Алисия Кеннеди).

Премьера шоу состоится на стриминговой платформе Apple TV+ 18 марта.