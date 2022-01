Apple TV+ показал первый трейлер сериала «WeCrashed». В главных ролях: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето

Вышел первый трейлер сериала «WeCrashed». Посмотреть его можно на официальном ютьюб-канале Apple TV.

«WeCrashed» — это драматический мини-сериал, основанный на подкасте «WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork от Wondery». Главные роли в нем исполнят Энн Хэтэуэй и Джаред Лето.