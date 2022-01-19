На Тайване выпустили проездной в виде жезла Сейлор Мун. При оплате покупки загорается кристалл

Тайваньская компания EasyCard, разработавшая систему бесконтактных смарт-карт, выпустила проездной билет для общественного транспорта в виде лунного жезла из аниме «Сейлор Мун». Об этом пишет портал Sora News.
Длина жезла составляет 18 сантиметров. Издание также отмечает, что это точная копия атрибута главной героини Сейлор Мун из аниме. Он украшен полумесяцем, крыльями и круглым кристаллом.
«Лунной палочкой» можно оплачивать проезд на метро, автобусах, трамваях и другом общественном транспорте Тайбэя — столицы Тайваня. Палочка функционирует с помощью системы EasyCard, поэтому при желании ей можно расплатиться даже в магазинах, которые принимают соответствующие карты. При совершении покупки на ней загорается кристалл.
Приобрести такой жезл можно за 1799 тайваньских долларов — около 5000 рублей. Сувенир поставляется в красивой коробке, чтобы фанаты аниме могли купить его, даже если не ездят на метро Тайбэя.
«Сейлор Мун» — это японская медиафраншиза, основанная на манге Наоко Такэути. Первый том графического романа вышел в 1992 году. Позже с этим названием было выпущено 200-серийное телешоу, а также три полнометражных фильма.