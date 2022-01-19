Химики из Великобритании и США создали биоразлагаемый пластик из сахара

Исследователи из британского Бирмингемского университета и американского Университета Дьюка создали два новых вида биопластика из материалов на основе сахара. Об этом сообщает News Concerns.

Первый полимер сделан из изоманнида и имеет свойство растягиваться, как резина. В качестве «строительных блоков» для второго исследователи взяли изоидид — он получился прочный и пластичный, как и большинство коммерческих пластмасс.

Оба материала изготовлены из сахарных спиртов. Они выдерживают измельчение и нагревание, не теряя своих механических характеристик. Их можно смешивать друг с другом, а также другими видами пластика, чтобы получать новые материалы.

По словам исследователей, что скорость разложения такого пластика можно регулировать. Ученые рассчитывают, что их разработка станет основой для создания экологически чистых пластмасс на производствах.

Однако доктор Коннор Стаббс из Химической школы Бирмингема отметил, что о масштабах пластика на основе бензина говорить пока рано, ведь его производили десятилетиями — и это «огромная проблема».

«Это исследование действительно показывает, что можно делать с устойчивыми пластмассами. И хотя нам нужно проделать очень большую работу по сокращению затрат и изучению потенциального воздействия этих материалов на окружающую среду, в долгосрочной перспективе возможно, что такого рода материалы смогут заменить нефтехимические пластмассы, которые очень долго и сложно разлагаются в окружающей среде», — заявил профессор Эндрю Доув, возглавлявший исследовательскую группу из Бирмингема.