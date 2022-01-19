перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Химики из Великобритании и США создали биоразлагаемый пластик из сахара 21:16
HBO Max опубликовал трейлер фильма «The Fallout» с Мэдди Зиглер и Дженной Ортегой 21:15
Впервые водитель Tesla предстанет перед судом из‑за смертельного ДТП с участием автопилота 21:00
«Ленинград» выпустил песню «Покаянная». В ней он извинился перед губернатором Бегловым 20:25
Тизер сериала по «Властелину Колец», Манижа на Таймс-сквер и другие новости дня
20:10 дайджест
Замглавы Минтранса России задержан по делу о коррупции 20:01
Bonobo выпустил клип на трек «Shadows». Он записал его вместе с Джорданом Ракеем 19:13
Amazon раскрыл название сериала по вселенной «Властелина Колец» 18:44
Роскосмос показал потенциально опасный для Земли астероид 18:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
В Москве задержали главврача больницы «Матросской тишины» 18:04
Nature: число смертей от COVID-19 в мире может в 2–4 раза превышать известные данные 17:59
Адам Скотт теряет доступ к воспоминаниям о работе и коллегах в трейлере сериала «Severance» 17:44
Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки Беглова 17:41
Умер французский актер Гаспар Ульель 17:34
Netflix/YouTube
Netflix показал первый трейлер мультсериала по мотивам игры Сuphead 17:05
В сети опубликовали сценарий «Французского вестника» Уэса Андерсона 16:48
Nilüfer Yanya выпустила новый трек «Midnight Sun» 16:43
В 2022 году блокчейн-проект TON запустит платежную систему, анонимную сеть и другие сервисы 16:37
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн» 16:11
Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет 16:09
Отключить рекламу

«Ленинград» выпустил песню «Покаянная». В ней он извинился перед губернатором Бегловым

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:25

Группа «Ленинград» выпустила на своем ютьюб-канале песню «Покаянная» и клип на нее. В треке Сергей Шнуров называет Петербург «самым чистым городом в мире», извиняется перед властями за критику и признается в любви к губернатору Александру Беглову.

В песне «Покаянная» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.

Шнуров утверждает в треке, что написал «по заказу песню, гадко все события исказив». Речь, очевидно, идет о композиции «Пока так», в которой фронтмен «Ленинграда» спел о гололеде в Петербурге и неубранном мусоре.

В новой песне музыкант признается, что якобы сам «мусор разбросал и гололед, а начальство бегало с лопатой, но кто ж такую кучу уберет». «Я один хочу во всем признаться и сосульки на себя возьму», — поет Шнуров.

«Не лишайте звания петербуржца!» — обращается к Беглову артист. «Попрошу еще раз слова, осознал, ваше благородье. Прекращу ***** [ерунду] пороть. Я теперь люблю Беглова», — добавляет Шнуров, обещая «упасть в ноги с покаянием» и «сочинить прекрасные оды» губернатору.

Несколько дней назад «Ленинград» посвятил песню «Пока так» проблемам, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой. В январе они начали жаловаться на горы неубранного мусора возле подъездов.

В городе сменился оператор по транспортировке отходов, который, как пишет Readovka, передает районы от «проверенных перевозчиков» к «никому не известным новичкам», а те не могут справиться с задачей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Александр Беглов
Сергей Шнуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить