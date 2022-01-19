«Ленинград» выпустил песню «Покаянная». В ней он извинился перед губернатором Бегловым

Группа «Ленинград» выпустила на своем ютьюб-канале песню «Покаянная» и клип на нее. В треке Сергей Шнуров называет Петербург «самым чистым городом в мире», извиняется перед властями за критику и признается в любви к губернатору Александру Беглову.

В песне «Покаянная» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.

Шнуров утверждает в треке, что написал «по заказу песню, гадко все события исказив». Речь, очевидно, идет о композиции «Пока так», в которой фронтмен «Ленинграда» спел о гололеде в Петербурге и неубранном мусоре.