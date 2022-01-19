«Ленинград» выпустил песню «Покаянная». В ней он извинился перед губернатором Бегловым

Группа «Ленинград» выпустила на своем ютьюб-канале песню «Покаянная» и клип на нее. В треке Сергей Шнуров называет Петербург «самым чистым городом в мире», извиняется перед властями за критику и признается в любви к губернатору Александру Беглову.
В песне «Покаянная» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.
Шнуров утверждает в треке, что написал «по заказу песню, гадко все события исказив». Речь, очевидно, идет о композиции «Пока так», в которой фронтмен «Ленинграда» спел о гололеде в Петербурге и неубранном мусоре.
В новой песне музыкант признается, что якобы сам «мусор разбросал и гололед, а начальство бегало с лопатой, но кто ж такую кучу уберет». «Я один хочу во всем признаться и сосульки на себя возьму», — поет Шнуров.
«Не лишайте звания петербуржца!» — обращается к Беглову артист. «Попрошу еще раз слова, осознал, ваше благородье. Прекращу ***** [ерунду] пороть. Я теперь люблю Беглова», — добавляет Шнуров, обещая «упасть в ноги с покаянием» и «сочинить прекрасные оды» губернатору.
Несколько дней назад «Ленинград» посвятил песню «Пока так» проблемам, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой. В январе они начали жаловаться на горы неубранного мусора возле подъездов.
В городе сменился оператор по транспортировке отходов, который, как пишет Readovka, передает районы от «проверенных перевозчиков» к «никому не известным новичкам», а те не могут справиться с задачей.