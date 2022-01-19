Тизер сериала по «Властелину Колец», Манижа на Таймс-сквер и другие новости дня

Генпрокуратура России попросила Верховный суд признать террористическим движение «Колумбайн». Суд рассмотрит ее требование 2 февраля.

В Москве задержан главврач больницы при СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко. Он подозревается в получении взятки за подделку медицинских документов.

Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отправить в отставку губернатора Александра Беглова. Они выступили против строительства судебного квартала на территории будущего парка «Тучков буян».

Суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко по делу о госизмене. Экс-президенту Украины избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

МВД опубликовало отчет по преступлениям за 2021 год. Случаев взяточничества стало на 27,8% больше, а общее число преступлений сократилось на 1,9%.

Манижа стала лицом глобальной программы Equal от Spotify по поддержке женщин в музыкальной индустрии. Фото певицы появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Песня «We Don’t Talk About Bruno» из мультфильма «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет. Трек послушали более 29 млн раз, он попал на четвертую строчку чарта Billboard Hot 100.

В сети появились 132 страницы сценария «Французского вестника» Уэса Андерсона. Американский журнал Deadline опубликовал их в рамках серии Read the Screenplay.

Сериал по вселенной «Властелина Колец» от Amazon Prime Video выйдет с подзаголовком «Кольца власти». Шоу расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец».

Netflix показал первый трейлер мультсериала «The Cuphead Show!», основанного на видеоигре Cuphead. В шоу Капхед раскроется как импульсивный и дерзкий персонаж, а Магмен — более спокойный и осторожный.

На канале HBO Max вышел тизер комедийного сериала «Наш флаг означает смерть» про дворянина Стида Боннета, ставшего капитаном пиратского судна. Пилотную серию шоу снял Тайка Вайтити, он же сыграл в проекте пирата по прозвищу Черная Борода.