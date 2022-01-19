перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Химики из Великобритании и США создали биоразлагаемый пластик из сахара 21:16
HBO Max опубликовал трейлер фильма «The Fallout» с Мэдди Зиглер и Дженной Ортегой 21:15
Впервые водитель Tesla предстанет перед судом из‑за смертельного ДТП с участием автопилота 21:00
«Ленинград» выпустил песню «Покаянная». В ней он извинился перед губернатором Бегловым 20:25
Тизер сериала по «Властелину Колец», Манижа на Таймс-сквер и другие новости дня
20:10 дайджест
Замглавы Минтранса России задержан по делу о коррупции 20:01
Bonobo выпустил клип на трек «Shadows». Он записал его вместе с Джорданом Ракеем 19:13
Amazon раскрыл название сериала по вселенной «Властелина Колец» 18:44
Роскосмос показал потенциально опасный для Земли астероид 18:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
В Москве задержали главврача больницы «Матросской тишины» 18:04
Nature: число смертей от COVID-19 в мире может в 2–4 раза превышать известные данные 17:59
Адам Скотт теряет доступ к воспоминаниям о работе и коллегах в трейлере сериала «Severance» 17:44
Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки Беглова 17:41
Умер французский актер Гаспар Ульель 17:34
Netflix/YouTube
Netflix показал первый трейлер мультсериала по мотивам игры Сuphead 17:05
В сети опубликовали сценарий «Французского вестника» Уэса Андерсона 16:48
Nilüfer Yanya выпустила новый трек «Midnight Sun» 16:43
В 2022 году блокчейн-проект TON запустит платежную систему, анонимную сеть и другие сервисы 16:37
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн» 16:11
Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет 16:09
Отключить рекламу
Дайджест

Тизер сериала по «Властелину Колец», Манижа на Таймс-сквер и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:10

Генпрокуратура России попросила Верховный суд признать террористическим движение «Колумбайн». Суд рассмотрит ее требование 2 февраля.

В Москве задержан главврач больницы при СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко. Он подозревается в получении взятки за подделку медицинских документов.

Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отправить в отставку губернатора Александра Беглова. Они выступили против строительства судебного квартала на территории будущего парка «Тучков буян».

Суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко по делу о госизмене. Экс-президенту Украины избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

МВД опубликовало отчет по преступлениям за 2021 год. Случаев взяточничества стало на 27,8% больше, а общее число преступлений сократилось на 1,9%.

Манижа стала лицом глобальной программы Equal от Spotify по поддержке женщин в музыкальной индустрии. Фото певицы появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Песня «We Don’t Talk About Bruno» из мультфильма «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет. Трек послушали более 29 млн раз, он попал на четвертую строчку чарта Billboard Hot 100.

В сети появились 132 страницы сценария «Французского вестника» Уэса Андерсона. Американский журнал Deadline опубликовал их в рамках серии Read the Screenplay.

Сериал по вселенной «Властелина Колец» от Amazon Prime Video выйдет с подзаголовком «Кольца власти». Шоу расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец».

Netflix показал первый трейлер мультсериала «The Cuphead Show!», основанного на видеоигре Cuphead. В шоу Капхед раскроется как импульсивный и дерзкий персонаж, а Магмен — более спокойный и осторожный.

На канале HBO Max вышел тизер комедийного сериала «Наш флаг означает смерть» про дворянина Стида Боннета, ставшего капитаном пиратского судна. Пилотную серию шоу снял Тайка Вайтити, он же сыграл в проекте пирата по прозвищу Черная Борода.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить