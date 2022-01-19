Bonobo выпустил клип на трек «Shadows». Он записал его вместе с Джорданом Ракеем

Сингл вышел на альбоме музыканта под названием «Fragments» — он был опубликован на прошлой неделе. Пластинка стала уже седьмой для Bonobo. Артист признался , что запись ее была более сложной, чем работа над предыдущими релизами.

Британский музыкант Саймон Грин, известный как Bonobo, выпустил клип на песню «Shadows», посвященную окончанию отношений и любви. В записи трека принял участие Джордан Ракей. Видео появилось на ютьюб-канале Bonobo.

«Честно говоря, я потерял часть своей уверенности где‑то за последние несколько лет. Это в сочетании с неразберихой 2020 года сделало период создания этой записи тяжелой борьбой на протяжении большего времени», — сказал Bonobo.

«Fragments», по словам автора, посвящен не только «странному и неопределенному времени, но и оптимизму и радости». «Вступительный отрывок — самый сильный», — так Pitchfork охарактеризовал первые треки из альбома, в первую очередь «Shadows».

Ранее в январе вышел еще один клип Bonobo на трек «From You», записанный совместно с рэпером Joji. В видео камера хаотично движется под водой, то выныривая на поверхность к солнцу, то возвращаясь на дно.