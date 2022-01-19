Роскосмос показал потенциально опасный для Земли астероид

Роскосмос опубликовал видео пролета астероида 7482 (1994 PC1) мимо Земли. Ролик появился в твиттере госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что эти кадры запечатлены на телескоп Института прикладной математики имени М.В.Келдыша ОРИ-22 в ночь с 17 на 18 января. По информации ТАСС, астероид пролетел на расстоянии 2 млн километров от Земли.

Диаметр небесного тела составляет примерно 1,1 километра, он летит со скоростью более 70 тыс. километров в час. Астероид считается потенциально опасным, так как траектория его полета пересекает орбиту Земли.