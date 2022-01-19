В Москве задержали главврача больницы «Матросской тишины»

В Москве задержан Александр Кравченко — главврач больницы при следственном изоляторе № 1 УФСИН, более известном как «Матросская тишина». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи в комментарии РБК рассказал, что Кравченко был задержан поздно вечером 18 января. В этот момент он находился на рабочем месте.

«Его вели по коридору, это видели сотрудники следственного изолятора. Пока он задержан в качестве подозреваемого по статье 290 УК (взяточничество. — Прим. ред.)», — заявил Хуруджи.

По данным «Московского комсомольца», врача подозревают в получении взятки за нелегальное оформление медицинских документов, подтверждающих диагноз, с которым осужденного нельзя держать в заключении.

Информагентство «Москва» добавляет, что Следственный комитет уже предъявил Кравченко обвинения по части 3 статьи 209 УК («Получение взятки за незаконные действия»), а также части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Как отмечает ТАСС, на данный момент Кравченко находится в одном из ИВС Москвы.

Другой член ОНК, Ева Меркачева, заявил, что Александр Кравченко — это «один из лучших медиков и, пожалуй, лучший начальник больницы „Матроской тишины“». По ее словам, он никогда не скрывал проблем в больнице и «делал все, что мог в существующих условиях, чтобы люди лечились».