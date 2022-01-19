Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки Беглова

53 депутата из 30 петербургских муниципалитетов потребовали отправить в отставку губернатора города Александра Беглова, если на территории будущего парка «Тучков буян» построят судебный квартал. Обращение мундепов опубликовано в группе во «ВКонтакте» «Открытый Южно-Приморский».

Депутаты напомнили, что в 2019 году Беглов в ходе предвыборной кампании обещал построить на набережной Малой Невы парк без здания Верховного суда. Проект парка был создан с учетом пожелания муниципальных депутатов и жителей города, которые выступали против возведения там судебного квартала.

«Сейчас становится очевидным, что проект парка изменен, а мнение жителей растоптано. Если подобное произойдет, то считаем, что такому чиновнику не место в кресле губернатора!», — говорится в обращении.

В 2012 году на территории Тучкова буяна собирались построить жилые дома. Позже, в связи с планами по переезду Верховного суда в Петербург, там решили возвести Судебный квартал.

В апреле 2019-го городские власти пообещали на этом месте разбить парк «Тучков буян», а здание Верховного суда перенести в район Смольной набережной. В конкурсе на концепцию парка победила совместная заявка петербургской «Студии 44» и нидерландского бюро West 8.