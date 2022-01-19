Netflix показал первый трейлер мультсериала по мотивам игры Сuphead

Стриминговая платформа Netflix выпустила первый официальный трейлер мультсериала «The Cuphead Show!» от Netflix. Это шоу по мотивам популярной видеоигры Cuphead.
В оригинальной игре персонаж Капхед (в переводе с английского языка Cuphead — «Голова-Чашка») проигрывает в споре с дьяволом и должен выплатить ему крупный долг. Для этого необходимо победить множество злодеев в формате «беги и стреляй», при этом количество попыток неограниченное. В Cuphead можно играть и вдвоем — второго героя будут звать Магмен (в переводе с английского mugman — «Человек-Кружка»).
Судя по трейлеру, в мультсериале у злодеев появится собственный характер и мотивы их коварства. Личности главных героев также будут раскрыты: Капхед станет импульсивным и дерзким, а Магмен — более спокойным и осторожным.
«The Cuphead Show!» выйдет на Netflix 18 февраля 2022 года.
Игра Cuphead была разработана и издана канадской студией StudioMDHR Entertainment. Впервые авторы анонсировали ее выход в 2013 году, но только 29 сентября 2017 года игра вышла на ПК и Xbox One. Позже экшен-платформер вышел на Nintendo Switch и PlayStation 4.
На июнь 2022 года также запланирована премьера расширенной версии игры — Cuphead: The Delicious Last Course. В ней появится третий персонаж — девочка.