Netflix показал первый трейлер мультсериала по мотивам игры Сuphead

«The Cuphead Show!» выйдет на Netflix 18 февраля 2022 года.

Игра Cuphead была разработана и издана канадской студией StudioMDHR Entertainment. Впервые авторы анонсировали ее выход в 2013 году, но только 29 сентября 2017 года игра вышла на ПК и Xbox One. Позже экшен-платформер вышел на Nintendo Switch и PlayStation 4.

На июнь 2022 года также запланирована премьера расширенной версии игры — Cuphead: The Delicious Last Course. В ней появится третий персонаж — девочка.