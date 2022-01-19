Nilüfer Yanya выпустила новый трек «Midnight Sun»

Лондонская певица Nilüfer Yanya, работающая на стыке томного соула и гитарного инди, поделилась новым треком «Midnight Sun». Он войдет во второй альбом артистки «Painless», релиз которого намечен на 4 марта.

«Эта песня о понимании того, что значит быть подавленным, но желать сопротивляться. Мне очень нравится представление „полуночного солнца“ в лирике, поскольку оно намекает на свет, ведущий вас сквозь тьму», — сказала Yanya о новой работе.