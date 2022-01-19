В 2022 году блокчейн-проект TON запустит платежную систему, анонимную сеть и другие сервисы

Блокчейн-платформа последователей Павла Дурова TON (Telegram Open Network) планирует запустить в 2022 году ряд общедоступных сервисов. Об этом проект заявил в своем телеграм-канале.

Среди новых сервисов оказались собственная платежная система TON Payments, сервис для обхода блокировок TON Proxy, облачное хранилище данных TON Storage, аналог анонимной сети Tor — TON Sites и другие продукты. Также в планах — создание специальной программы для разработчиков, которая позволит собирать необходимую документацию и информацию.

Разработчик криптокошелька Tonkeeper Олег Андреев рассказал Forbes, что сервисы создаются таким образом, чтобы их можно было интегрировать в телеграм. Источник издания в администрации Telegram подтвердил, что компании «было бы интересно» работать с TON на партнерской основе.

Также сервисы будут совместимы, например, с криптобиржами, а платежную систему можно будет использовать в играх и для покупки контента. Курировать создание сервисов, по словам источника Forbes, будет вице-президент по управлению соцсетями VK Андрей Рогозов.

Telegram анонсировал создание блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram в 2018 году. На запуск проекта компания привлекла более 1,7 млрд рублей.

В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам США через суд запретила выпуск токенов Gram, посчитав, что они нарушают американский закон о ценных бумагах. В результате запланированный на октябрь 2019 года запуск TON перенесли на 30 апреля 2020 года, однако и тогда он не состоялся.

В мае 2020-го основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от проекта и все продукты с аббревиатурой TON больше не имеют отношения к мессенджеру. В декабре 2021 года Дуров пожелал удачи новым владельцам блокчейн-платформы и заявил, что «у них есть все, что нужно для создания чего‑то эпического». Тогда курс Toncoin резко вырос почти на 50%.