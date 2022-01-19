Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн»

Генпрокуратура России попросила Верховный суд признать террористическим движение «Колумбайн». Суд рассмотрит ее требование 2 февраля, пишет «Интерфакс».

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся данные, относящиеся к гостайне. Иск в ВС поступил еще 8 декабря 2021 года.

Что именно подразумевается под движением «Колумбайн», в Верховном суде не уточнили. «Колумбайн» — название школы в пригороде американского Денвера, где 20 апреля 1999 года два ученика Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили массовый расстрел и покончили с собой. В результате погибли 13 человек, еще 23 получили ранения.

У Харриса и Клиболда появились последователи, а в соцсетях сформировались закрытые колумбайн-сообщества.

В сентябре 2021 года признать «Колумбайн» террористическим сообществом предложила Общественная палата. Там считают, что это поможет правоохранителям эффективнее бороться с пропагандой нападений на учебные заведения.

В январе 2022-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что последователями субкультурного течения «Колумбайн» были Ильназ Галявиев и Владислав Росляков, устроившие массовый расстрел в казанской гимназии и керченском колледже соответственно.