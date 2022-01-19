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Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:09

Песня из нового мультфильма Disney «Энканто» под названием «We Don’t Talk About Bruno» («Не упоминай Бруно») заняла четвертую строчку в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Песню послушали более 29 млн раз. Таким образом она обогнала хит Эда Ширана «Shivers» и рэпера Kodak Black с треком «Super Gremlin».

Авторами «We Don’t Talk About Bruno» выступили Каролина Гайтан, Мауро Кастильо, Адасса, Рензи Фелис, Дайан Герреро, Стефани Беатрис и другие актеры «Энканто».

Это самая популярная песня Disney за последние 26 лет. «We Don’t Talk About Bruno» удалось побить рекорд знаменитой песни «Let It Go» («Отпусти и забудь») из «Холодного сердца» в исполнении Идины Мензел. В 2014 году композиция смогла добраться лишь до пятого места в Billboard Hot 100.

Кроме того, альбом саундтреков из «Энканто» достиг третьей строчки в чарте Billboard Top 200, обогнав пластинку Адель «30».

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