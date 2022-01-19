Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет

Песня из нового мультфильма Disney «Энканто» под названием «We Don’t Talk About Bruno» («Не упоминай Бруно») заняла четвертую строчку в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Песню послушали более 29 млн раз. Таким образом она обогнала хит Эда Ширана «Shivers» и рэпера Kodak Black с треком «Super Gremlin».
Авторами «We Don’t Talk About Bruno» выступили Каролина Гайтан, Мауро Кастильо, Адасса, Рензи Фелис, Дайан Герреро, Стефани Беатрис и другие актеры «Энканто».
Это самая популярная песня Disney за последние 26 лет. «We Don’t Talk About Bruno» удалось побить рекорд знаменитой песни «Let It Go» («Отпусти и забудь») из «Холодного сердца» в исполнении Идины Мензел. В 2014 году композиция смогла добраться лишь до пятого места в Billboard Hot 100.
Кроме того, альбом саундтреков из «Энканто» достиг третьей строчки в чарте Billboard Top 200, обогнав пластинку Адель «30».