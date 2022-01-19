Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет

Это самая популярная песня Disney за последние 26 лет. «We Don’t Talk About Bruno» удалось побить рекорд знаменитой песни «Let It Go» («Отпусти и забудь») из «Холодного сердца» в исполнении Идины Мензел. В 2014 году композиция смогла добраться лишь до пятого места в Billboard Hot 100.

Кроме того, альбом саундтреков из «Энканто» достиг третьей строчки в чарте Billboard Top 200, обогнав пластинку Адель «30».