Nature: число смертей от COVID-19 в мире может в 2–4 раза превышать известные данные

Автор текста журналист Дэвид Адам указывает, что 1 ноября 2021 года число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 5 миллионов человек. Такие данные в этот день опубликовал Университет Джонса Хопкинса, один из крупнейших центров сбора статистики по пандемии в США. 2 ноября о преодолении этой отметки заявила Всемирная организация здравоохранения .

Журнал Nature, публикующий результаты исследований и научно-популярные статьи, выпустил материал, где утверждается, что количество смертей от COVID-19 в мире может быть в несколько раз выше известных цифр.

На данный момент, по информации ВОЗ, эта цифра достигла 5,5 млн. Адам говорит, что более 100 стран не собирают достоверную статистику по смертям из‑за пандемии и не дают прогнозов по их ожидаемому количеству либо не публикуют информацию своевременно.

Он также отмечает разницу методов подсчета умерших от COVID-19. Так, говорит автор, Нидерланды определенное время учитывали только смерти тех, кто скончался в больнице после положительного теста. Бельгия включала в статистику тех, кто умер вне госпиталя, и всех, у кого перед смертью наблюдались симптомы коронавируса, даже если он не был выявлен.

Ученые, говорит Адам, подсчитывают так называемую избыточную смертность — превышение фактического числа умерших на душу населения за определенный период над ожидаемым. ВОЗ на данный момент работает над механизмом подсчета такой метрики для всего мира, но она уже есть у американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона. Свою модель создал и британский журнал The Economist.

Согласно информации вашингтонских исследователей, всего в мире от COVID-19 скончались от 9 до 18 миллионов человек. Аналитики The Economist говорят о 12–22 млн избыточных смертей из‑за пандемии. Это в 2–4 раза превышает известные показатели.

Адам приводит примеры критики и этих цифр. Данные Университета Вашингтона вызывали сомнения из‑за непрозрачности и «трудностей в понимании» модели подсчетов, утверждает автор, ссылаясь на неназванных исследователей. Также ученые центра изменили уже опубликованное число смертей за май 2021-го с 900 тыс. до 670 тыс. после корректировки методики вычислений, говорит автор.

Модель The Economist включает в себя параметры, среди которых официальное число смертей, уровень тестирования, результаты исследований уровня антител, уровень цензуры в интернете и количество лет, которые каждая отдельная страна была демократией. Значимость определенных параметров может отличаться от государства к государству.

Созданная журналом методика вычислений способна давать информацию по избыточной смертности, даже если она не публикуется конкретной страной. Один из собеседников Nature, ученый в области больших данных Гордон Шотуэлл, называет подход The Economist безответственным: «Такие модели создают тонкий слой объективности и научности вокруг того, что на самом деле просто является мнением отдельного автора».