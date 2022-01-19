Nature: число смертей от COVID-19 в мире может в 2–4 раза превышать известные данные

Журнал Nature, публикующий результаты исследований и научно-популярные статьи, выпустил материал, где утверждается, что количество смертей от COVID-19 в мире может быть в несколько раз выше известных цифр.
Автор текста журналист Дэвид Адам указывает, что 1 ноября 2021 года число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 5 миллионов человек. Такие данные в этот день опубликовал Университет Джонса Хопкинса, один из крупнейших центров сбора статистики по пандемии в США. 2 ноября о преодолении этой отметки заявила Всемирная организация здравоохранения.
На данный момент, по информации ВОЗ, эта цифра достигла 5,5 млн. Адам говорит, что более 100 стран не собирают достоверную статистику по смертям из‑за пандемии и не дают прогнозов по их ожидаемому количеству либо не публикуют информацию своевременно.
Он также отмечает разницу методов подсчета умерших от COVID-19. Так, говорит автор, Нидерланды определенное время учитывали только смерти тех, кто скончался в больнице после положительного теста. Бельгия включала в статистику тех, кто умер вне госпиталя, и всех, у кого перед смертью наблюдались симптомы коронавируса, даже если он не был выявлен.
Ученые, говорит Адам, подсчитывают так называемую избыточную смертность — превышение фактического числа умерших на душу населения за определенный период над ожидаемым. ВОЗ на данный момент работает над механизмом подсчета такой метрики для всего мира, но она уже есть у американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона. Свою модель создал и британский журнал The Economist.
Согласно информации вашингтонских исследователей, всего в мире от COVID-19 скончались от 9 до 18 миллионов человек. Аналитики The Economist говорят о 12–22 млн избыточных смертей из‑за пандемии. Это в 2–4 раза превышает известные показатели.
Адам приводит примеры критики и этих цифр. Данные Университета Вашингтона вызывали сомнения из‑за непрозрачности и «трудностей в понимании» модели подсчетов, утверждает автор, ссылаясь на неназванных исследователей. Также ученые центра изменили уже опубликованное число смертей за май 2021-го с 900 тыс. до 670 тыс. после корректировки методики вычислений, говорит автор.
Модель The Economist включает в себя параметры, среди которых официальное число смертей, уровень тестирования, результаты исследований уровня антител, уровень цензуры в интернете и количество лет, которые каждая отдельная страна была демократией. Значимость определенных параметров может отличаться от государства к государству.
Созданная журналом методика вычислений способна давать информацию по избыточной смертности, даже если она не публикуется конкретной страной. Один из собеседников Nature, ученый в области больших данных Гордон Шотуэлл, называет подход The Economist безответственным: «Такие модели создают тонкий слой объективности и научности вокруг того, что на самом деле просто является мнением отдельного автора».
Разбирая недостатки существующих моделей и говоря о потенциально работоспособных примерах, Дэвид Адам все же приходит к следующему заключению: «О реальном числе погибших всегда будут спорить».
В финале материала он приводит слова демографа из Университета Калифорнии Эндрю Ноймера: «Мы до сих пор не знаем, сколько людей скончались в результате пандемии гриппа 1918 года. Я всегда думал, что в рамках следующей пандемии мы сможем узнать довольно точную цифру — мы ведь живем в современном мире. Оказалось, что это не так. И мне как демографу довольно горько это осознавать».
В мае 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, согласно которому число умерших от COVID-19 в мире может быть в два-три раза выше официальной цифры.
Например, по предварительным оценкам с учетом избыточной смертности, к моменту публикации доклада в Европе от коронавируса погибли от 1,11 до 1,21 миллиона человек, то есть вдвое больше, чем было зарегистрировано в официальной отчетности. Во многих случаях люди скончались, не пройдя тестирование.