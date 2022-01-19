Киевский суд не стал арестовывать Порошенко по делу о госизмене

Суд в Киеве не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу.

В конце декабря 2021 года стало известно, что Петр Порошенко проходит подозреваевым по делу о государственной измене. По информации «Интерфакс-Украины», экс-президента подозревают в содействии «террористическим организациям» в рамках дела о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

Производство ведется по частям 1 и 3 статьи 258-5 (финансирование терроризма), части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

18 декабря партия «Европейская солидарность» сообщала, что Порошенко покинул Украину. «Коммерсант» писал, что экс-президент уехал из страны после того, как ему попытались вручить повестку по делу о поставках угля из Донбасса. В партии объяснили отъезд заранее запланированным дипломатическим турне в Турцию и Польшу.

Как отмечает РИА «Новости», Порошенко вернулся из дипломатического турне 17 января. В тот же день суд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры с просьбой арестовать политика с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Суд наложил арест на все его имущество.