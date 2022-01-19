В аэропорту Пулково откроется фотовыставка «Давно не виделись» в поддержку пожилых петербуржцев

25 января в аэропорту Пулково стартует выставка фотопроекта «Давно не виделись». Соответствующую инициативу предложил благотворительный фонд «Доброделы», а идеологом и фотографом выступила Ольга Проскурина, рассказали «Афише Daily» создатели экспозиции.

В зоне вылета внутренних рейсов будет представлено более 45 работ, посвященных пожилым людям и их личным историям, связанным с Петербургом. Авторы проекта рассказывают, что это именно те истории, которые передаются от старшего поколения к младшему и хранят в себе память о знаковых событиях семейного архива.

С возрастом людям все сложнее добираться до своих любимых кафе и парков, так как сил на это становится все меньше, а шумное метро и страх большого города становятся лишь дополнительными аргументами в пользу того, чтобы отказаться от прогулки. В эпоху пандемии эта проблема стала еще сильнее. Главная цель фотопроекта — напомнить жителям Петербурга о пожилых родственниках, которым необходимы внимание и поддержка.

«В 2020 году во время карантина все засиделись дома, особенно пожилые люди, для которых поехать в любимый парк в центре города и до коронавирусных дней было делом нечастым. Из идеи организовывать свидания с бабушками и дедушками в их любимых местах Петербурга и родился наш фотопроект с фотографом Ольгой Проскуриной. Мы начали снимать первых героев в сентябре 2020 года. И вот уже в январе 2022-го пассажиры аэропорта Пулково смогут увидеть истории героев, запечатленные на памятных снимках об их встрече с любимым городом», — заявила директор благотворительного фонда «Доброделы» Полина Тумашик.

Героями проекта стали ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, блокадники, дети войны, ветераны труда.