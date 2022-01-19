Instagram запустил цифровые аватары. Возможно, для метавселенных

Instagram запустил для всех функцию «Аватары». Ранее создать аналог Memoji от Apple могли только некоторые пользователи, пишет «Газета.ru».
Для создания собственного аватара необходимо открыть настройки, зайти в раздел «Аккаунт», а затем нажать на кнопку «Аватары». Далее останется только выбрать цвет кожи, глаз, волос и черты лица, чтобы сделать максимально похожего на вас виртуального персонажа.
Получившийся аватар можно загрузить в истории. Но, судя по логотипу Meta, это может быть еще одним шагом компании в стратегии построения метавселенной, и персонажей можно будет использовать в виртуальной реальности.
Instagram, также как Facebook и WhatsApp, принадлежит глобальной компании Марка Цукерберга Meta. В октябре корпорация заявила, что планирует нанять 10 тыс. инженеров для создания метавселенной.
Метавселенная — цифровое 3D-пространство, в котором люди смогут встречаться благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности. В июле 2021 года Цукерберг рассказывал, что метавселенная сможет помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.