Instagram запустил цифровые аватары. Возможно, для метавселенных

Instagram запустил для всех функцию «Аватары». Ранее создать аналог Memoji от Apple могли только некоторые пользователи, пишет «Газета.ru».

Для создания собственного аватара необходимо открыть настройки, зайти в раздел «Аккаунт», а затем нажать на кнопку «Аватары». Далее останется только выбрать цвет кожи, глаз, волос и черты лица, чтобы сделать максимально похожего на вас виртуального персонажа.

Получившийся аватар можно загрузить в истории. Но, судя по логотипу Meta, это может быть еще одним шагом компании в стратегии построения метавселенной, и персонажей можно будет использовать в виртуальной реальности.