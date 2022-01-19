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Instagram запустил цифровые аватары. Возможно, для метавселенных

Виктория Шанина
Сегодня в 14:51

Instagram запустил для всех функцию «Аватары». Ранее создать аналог Memoji от Apple могли только некоторые пользователи, пишет «Газета.ru».

Для создания собственного аватара необходимо открыть настройки, зайти в раздел «Аккаунт», а затем нажать на кнопку «Аватары». Далее останется только выбрать цвет кожи, глаз, волос и черты лица, чтобы сделать максимально похожего на вас виртуального персонажа.

Получившийся аватар можно загрузить в истории. Но, судя по логотипу Meta, это может быть еще одним шагом компании в стратегии построения метавселенной, и персонажей можно будет использовать в виртуальной реальности.

Instagram, также как Facebook и WhatsApp, принадлежит глобальной компании Марка Цукерберга Meta. В октябре корпорация заявила, что планирует нанять 10 тыс. инженеров для создания метавселенной.

Метавселенная — цифровое 3D-пространство, в котором люди смогут встречаться благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности. В июле 2021 года Цукерберг рассказывал, что метавселенная сможет помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.

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