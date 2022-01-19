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Марк Форстер снимет ремейк фильма «Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:42

Марк Форстер («Война миров Z») снимет ремейк шведского драмеди «Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на одноименном романе Фредрика Бакмана 2012 года. Продюсерами выступят Хэнкс его супруга Рита Уилсон, Гэри Гоэцман и Фредерик Викстрем, которые занимались шведской кинолентой, а сценаристом — Дэвид Маги («Жизнь Пи»).

«Когда я впервые прочитал роман Фредрика Бакмана, я влюбился в идею о том, что дружба имеет силу формировать жизнь человека. Я не могу дождаться, когда смогу создать фильм с таким юмором и сердцем вместе с Томом и Ритой», — поделился Форстер.

Фильм станет частью новой стратегии SF Studios по производству англоязычных лент для мирового рынка. Впервые о планах снять новую экранизацию бестселлера «Вторая жизнь Уве» стало известно в 2017 году. Производство картины должно начаться в этом году.

Оригинальная кинолента «Вторая жизнь Уве» режиссера Ханнеса Холма рассказывает о пожилом ворчуне, который вечно придирается к соседям и пытается покончить жизнь самоубийством. В 2016 году картина стала самым кассовым иностранным фильмом в США, а в 2017 году комедия получила две номинации на «Оскар».

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