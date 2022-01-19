В Великобритании протестируют четырехдневную рабочую неделю

В июне в Великобритании начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю под кураторством организации 4 Day Week Global. Об этом сообщает Bloomberg.

В эксперименте, который продлится шесть месяцев, примут участие более 30 компаний. Рабочая неделя будет строиться по модели 100/80/100 — 100% зарплаты за 80% рабочего времени при условии производительности труда на уровне 100%.

Во время тестирования сотрудникам разрешат работать 32 часа в неделю с сохранением полной зарплаты и всех льгот. Работодатель также сможет распределить эти часы на пять дней.

Организаторы эксперимента, ссылаясь на многочисленные исследования, утверждают, что переход на четырехдневную рабочую неделю повышает производительность сотрудников и улучшает их психологическое состояние. Кроме того, они отметили, что после нововведения производительность труда в японском офисе Microsoft выросла на 40%.

Летом 2021 года в Исландии доказали успешность четырехдневной недели. Аналитики отметили прежнюю производительность, а в некоторых случаях — повышение эффективности труда. Все добровольцы заявили, что они стали лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание, а также наладили баланс работы и отдыха.

В России подобная идея прозвучала от члена социального комитета Совета Федерации Сергея Леонова. Он предложил перевести на систему четырех дней женщин с детьми.