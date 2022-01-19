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Исследование: экологическая ситуация к концу XXI века поставит под угрозу проведение зимних Олимпиад

Денис Ламехов
Сегодня в 14:28

Международная группа исследователей в сотрудничестве с учеными канадского Университета Уотерлу опубликовала исследование, в котором утверждает, что изменения климата к концу XXI века поставят под угрозу проведение зимних Олимпиад.

Ученые проанализировали перемены в окружающей среде в 21 городе, принимавшем зимние Игры с 1920-х до сегодняшнего дня. Также они построили прогнозные модели для 2050-х и 2080-х.

По данным исследователей, к концу века лишь один город из списка — японский Саппоро — сохранит необходимые условия для проведения Олимпиады, если не будут предприняты меры по значительному снижению уровня выбросов парниковых газов, которые являются одним из главных драйверов глобального потепления.

Для сохранения зимних видов спорта как явления необходимо достичь целей, заявленных в Парижском соглашении по климату, говорят ученые.

Соавтор работы Роберт Штайгер из Инсбрукского университета заявляет: «Большинство принимавших игры городов на территории Европы окажутся неспособны к проведению будущих Олимпиад даже при низком уровне выбросов».

«Мы изучали, как города снижали риски неблагоприятной погоды, начиная с первых зимних Игр во французском городе Шамони-Мон-Блан почти сто лет назад. Однако у методов снижения таких рисков все же есть предел того, на что они способны повлиять. В Сочи в 2014-м и в Ванкувере в 2010-м мы видели, как эти пределы были превышены», — добавляет один из авторов исследования Мишель Рутти из Университета Уотерлу.

Аналитики отметили, что средняя дневная температура в феврале, когда обычно проводятся Игры, в городах-организаторах неуклонно повышалась: с 0,4 градуса Цельсия в 1920–1950-х годах до 3,1 градуса в 1960–1990-х годах и 6,3 градуса на зимних Олимпиадах в XXI веке, включая запланированные на февраль состязания в Пекине.

К концу столетия ученые прогнозируют дополнительное потепление от 2 до 4,4 градуса Цельсия в зависимости от действий по сокращению выбросов.

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Для исследования также были опрошены ряд международных спортсменов и тренеров. 94% респондентов заявили, что опасаются влияния проблем климата на будущее развитие их видов спорта. 84% опрошенных чувствовали, как перемены в погодных условиях влияли на условия соревнований.

В 1994 году Международный олимпийский комитет внес пункт «Окружающая среда» в список столпов олимпийского движения. Он был добавлен к двум другим базовым для Игр понятиям — спорту и культуре.

МОК публикует и обновляет стратегию по климату — сейчас в нее входит соблюдение международных и национальных экологических норм при строительстве объектов, снижение уровня отходов, приведение выбросов парниковых газов к нулевой отметке и многое другое. Исследование называет ее одной из наиболее амбициозных в спортивной среде и среди различных секторов в целом.

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