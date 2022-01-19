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Эксперт назвал самые выгодные районы Москвы для сдачи жилья

Семён Гудошников
Сегодня в 13:12

Войковский стал самым выгодным районом Москвы, чтобы купить жилую недвижимость для сдачи ее в аренду. Об этом «Афише Daily» рассказал Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realistе, которая занимается оценкой и покупкой квартир.

Среднюю однушку в Войковском можно купить за 12,5 млн рублей, сдать за 55 тыс. рублей в месяц и ожидать 594 тыс. рублей в год (после вычета бытовых трат — около 10% от дохода).

Следующим по доходности для рантье оказался район Восточное Измайлово. В нем средняя однушка стоит 10,5 млн рублей, сдать ее получится за 45 тыс. рублей в месяц, а заработать за год — 486 тыс. рублей.

В районе Коньково цена аренды однушки и годовая доходность такие же, как в Восточном Измайлово, но сама квартира обойдется чуть дороже — в среднем в 11 млн рублей. Также в топ-5 попали районы Пражская-Южная (доходность 421,2 тыс. рублей в год) и Домодедовская (399,6 тыс. рублей).

Realsite использовал при исследовании ИИ, который оценивал ожидаемый доход в разрезе одного года, 10 и 20 лет, а также опросы действующих рантье. При подсчетах учитывались уровень инфляции, рост стоимости квартир и увеличение арендной ставки.

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