Netflix выпустит 25 корейских шоу в 2022 году

Netflix увеличит в 2022 году количество корейского контента до 25 на фоне популярности «Игры в кальмара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди основных новинок сервиса: зомби-сериал «Все мы мертвы», адаптация популярного испанского шоу «Бумажный дом: Корея — объединенная экономическая зона», а также боевик «Большая операция в Сеуле».

Если в 2021 году Netflix инвестировал в выпущенные фильмы более полумиллиарда долларов, то в этом году стрим-сервис легко превысит эту сумму. В прошлом году компания произвела и выпустила в общей сложности 15 корейских фильмов и сериалов — в шесть раз больше, чем в 2019 году.

«Игры в кальмара» стала самым просматриваемым сериалом стрим-сервиса за всю его историю. Отмечается, что 95% зрителей посмотрели шоу за пределами Кореи.