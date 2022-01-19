Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде из‑за личных обстоятельств

Наталья Поклонская, назначенная послом в Кабо-Верде, не будет вступать в эту должность, поскольку «изменились личные обстоятельства». Об этом она рассказала ТАСС, в МИДе России подтвердили эту информацию.

С какими именно личными обстоятельствами связано решение Поклонской, не уточняется. «Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — добавила она.

О планах назначить Поклонскую послом в Кабо-Верде РБК со ссылкой на источники в Госдуме написал в конце августа 2021 года. Собеседники издания говорили, что экс-прокурора Крыма из‑за ее не вполне системного поведения не хотели видеть в Думе ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма.

13 октября послом в Кабо-Верде Поклонскую назначил Владимир Путин. Она так прокомментировала новую должность: «Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе».

Кабо-Верде — небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане. По данным российского МИДа, в 2018 году товарооборот между странами составил 2,4 млн долларов, в 2019-м — 59,7 тыс. долларов. Основные товары кабо-вердианского экспорта — мясные и рыбные консервы, рыба и морепродукты. На конец 2019 года в Кабо-Верде проживали 58 граждан России.