В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса. Это максимум с 27 ноября

В России девятый день подряд растет заболеваемость COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировали 33 899 новых случаев, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это максимум с 27 ноября и на 2647 превосходит вчерашнее значение.

В Москве суточный прирост тоже продолжает увеличиваться. Если в первую неделю января в городе фиксировали от 1,8 до 3,7 тыс. заражений, то сейчас этот показатель превышает 8 тыс. За прошлые сутки зафиксировали 8795 новых случаев — максимум с 19 июня.

Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская область, Краснодарский край, Свердловская область и Ставропольский край.