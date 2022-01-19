В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса. Это максимум с 27 ноября

В России девятый день подряд растет заболеваемость COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировали 33 899 новых случаев, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это максимум с 27 ноября и на 2647 превосходит вчерашнее значение.
В Москве суточный прирост тоже продолжает увеличиваться. Если в первую неделю января в городе фиксировали от 1,8 до 3,7 тыс. заражений, то сейчас этот показатель превышает 8 тыс. За прошлые сутки зафиксировали 8795 новых случаев — максимум с 19 июня.
Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская область, Краснодарский край, Свердловская область и Ставропольский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 899 411. За сутки умерли 698 человек, за все время — 323 376. Выздоровели 22 920 человек, за весь период — 9 925 855.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 328,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (64,7 млн), на втором — Индия (37,6 млн), на третьем — Бразилия (23 млн), на четвертом — Великобритания (15,3 млн), на пятом — Франция (13,9 млн).