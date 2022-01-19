За прошлый год в России зарегистрировали на 28% больше преступлений, связанных со взятками

В 2021 году в России зарегистрировали более 1,8 тыс. преступлений, связанных со взятками, говорится в отчете МВД. Это на 27,8% больше, чем годом ранее.

Более 5 тыс. дел было заведено за получение взятки, почти 4,5 тыс. — за ее дачу и свыше 2 тыс. — за посредничество. Всего в прошлом году зарегистрировано более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 14% превосходит показатели 2020 года.

В целом, согласно отчету МВД, число зарегистрированных преступлений в стране снизилось на 1,9% по сравнению в 2020-м. На 4,7% сократилось количество убийств и покушений на убийство, на 10,6% — случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 16% — разбоев, на 18,1% — грабежей, на 2,4% — краж.

«Продолжает уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей — на 22,1%, краж — на 4%. По итогам 12-ти месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%», — заявили в ведомстве.

Количество преступлений террористической направленности сократилось на 8,8% до 2136, а число преступлений, связанных с экстремизмом, увеличилось — на 26,9% до 1057.