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Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в спектакле Тимофея Кулябина

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:06

С 28 по 31 мая на сцене Театра «Дайлес» в Риге пройдут премьерные показы спектакля Тимофея Кулябина «В одиночестве хлопковых полей» с Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайтев главных ролях.

В спектакле двое актеров играют противостоящие друг другу силы в подсознании одного персонажа, которого зрители так и не увидят. Их зовут Дилер и Клиент.

«Дилер пытается что‑то продать Клиенту, что‑то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки. <…> Со временем аудитория понимает, что предметом продажи является тайное влечение. Два персонажа должны признаться друг другу в своем влечении», — сказано в анонсе.

Первый этап репетиций международного театрального проекта начался 15 января. Он продлится до 25 января, затем группа вновь встретится в Риге в начале мая перед премьерой.

Повторные показы спектакля запланированы на конец 2022 года, после чего в 2023 году постановка отправится в мировое турне.

«В одиночестве хлопковых полей» поставлен по пьесе французского автора Бернара-Мари Кольтеса. Для спектакля Кулябин и драматург Роман Должанский создали сценическую редакцию пьесы, в которой важную роль играет звуковой дизайн и видео-партитура.

«В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным — по действующему законодательству», — рассказал Кулябин.

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