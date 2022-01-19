Умер бывший главред американского Vogue Андре Леон Телли

В США в возрасте 73 лет умер модный журналист, бывший главред американского Vogue Андре Леон Телли. Об этом сообщили источники TMZ и подтвердил The Hollywood Reporter литературный агент Телли Дэвид Вильяно.

Телли начал карьеру журналиста в 1970-е годы, пройдя стажировку у тогдашнего главного редактора Vogue Дайаны Вриланд. Он писал для Women’s Wear Daily и The New York Times, прежде чем перейти в Vogue. В последнем с 1983 по 1987 год он руководил отделом моды, а с 1988 по 1995-й был его креативным директором. Ненадолго уйдя в журнал W, он вернулся в Vogue уже в качестве главного редактора, проработав на этом посту до 2013 года.

Телли был ключевой фигурой в Vogue в 1980–1990-х, став проводником в мир моды для многих темнокожих моделей и дизайнеров.

В годы президентства Барака Обамы он был модным консультантом его семьи. А еще был членом жюри в шоу «Топ-модель по-американски».

Двумя людьми, оказавшими наибольшее влияние на его жизнь, Телли называл экс-главреда Vogue Дайану Вриланд и его бабушку, у которой он научился пониманию роскоши.