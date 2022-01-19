ВОЗ: глобальный рост заболеваемости ковидом увеличился на 20%

В период с 10 по 16 января число новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире увеличилось на 20%. Об этом сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом организация отметила, что число новых смертей осталось на уровне позапрошлой недели. По данным ВОЗ, 10–16 января было зарегистрировано более 18 млн новых случаев и 45 тыс. смертей.

Наибольшее число случаев на прошлой неделе было зарегистрировано в Юго-Восточной Азии (145%), следом идет Восточное Средиземноморье (68%). Единственным регионом, где сейчас наблюдается снижение на 27% еженедельных случаев коронавируса, является Африка.

Всего на 16 января во всем мире было зарегистрировано более 323 млн заболевших и более 5,5 млн смертей.