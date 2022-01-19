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Церемония «Грэмми» состоится 3 апреля в Лас-Вегасе

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:52

64-я церемония американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми» пройдет 3 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте премии.

«Мы очень рады впервые привезти „Грэмми“ в Лас-Вегас и устроить шоу мирового класса. С того момента, как мы объявили о переносе первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними посланиями поддержки и солидарности от сообщества артистов», — рассказал директор академии Харви Мейсон-младший.

Изначально церемония должна была состояться 31 января. Однако из‑за распространения «Омикрона» ее перенесли на неопределенный срок.

В ноябре академия объявила номинантов 2022 года. Среди них — Канье Уэст, Lil Nas X, Билли Айлиш, BTS, St. Vincent, Deftones и ABBA. Jay Z стал музыкантом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории: теперь у него их 83, из которых 23 — победы.

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