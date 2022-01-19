Итан Хоук снимется в фильме «Оставь мир позади» с Джулией Робертс

Американский актер Итан Хоук, известный по фильмам «Общество мертвых поэтов», «Гаттака» и «Отрочество», снимется в фильме «Оставь мир позади». В нем также сыграют Джулия Робертс и Махершала Али. Об этом сообщил Deadline.

Кроме того, к проекту присоединятся Михала Херрольд, сыгравшая одну из центральных ролей в сериале «Индустрия», Райан Кира Армстронг («Энн», «Черная вдова») и Чарли Эванс («Все будет хорошо»).

Режиссером и сценаристом ленты выступит Сэм Эсмейл, работавший над «Мистером Роботом» и «Возвращением домой». В основу картины ляжет роман Румаана Алама. Продюсерами станут Джулия Робертс, Чад Хэмилтон, Лиза Гиллан, Мариса Йерес Гилл, а также Алам и Эсмейл.

Фильм расскажет историю о двух семьях, не знакомых между собой. Героям придется провести вместе выходные, которые окажутся ужасными. Хоук и Робертс сыграют супругов, Армстронг и Эванс — их детей. В образе отца и дочери предстанут также Али и Херрольд.

По словам издания, третий роман Алама посвящен проблемам отцовства, расового разнообразия и классовых различий. В нем исследуется, как меняются наши взаимоотношения в кризисные моменты. Книга была опубликована осенью 2020 года.