перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO Max показал тизер сериала «Наш флаг означает смерть». Пилотную серию снял Тайка Вайтити 2:22
Итан Хоук снимется в фильме «Оставь мир позади» с Джулией Робертс 1:39
Morgenshtern/YouTube
YouTube на время заблокировал клип Моргенштерна «Почему?» Обновлено в 1:18
Суд оштрафовал нобелевского лауреата Дмитрия Муратова и «Новую газету» за отсутствие маркировки 0:30
В сети появился тизер сериала «Викинги: Вальхалла» Вчера в 23:38
Lego выпустит набор для создания глобуса. Модель Земли будет вращаться и светиться в темноте Вчера в 22:21
«Крестная мать игры на ударных» записала кавер на Blink-182 и вызвала Трэвиса Баркера на баттл Вчера в 22:01
В Свердловской области депутат назвал мальчика слизняком из‑за длинных волос, а его маму — дурой Вчера в 21:22
Глава Activision Blizzard: сделка с Microsoft нужна для создания метавселенной Вчера в 21:09
В Вологодской области собираются построить первые в России деревянные многоэтажки Вчера в 21:08
Крупнейшая покупка Microsoft, Дэниел Рэдклифф в роли Эла Янковича и другие новости дня
Вчера в 20:27 дайджест
Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с кадрами пыток в колониях Омской области Вчера в 19:59
Sony Pictures Classics/YouTube
Криптоинвесторы купили раскадровки неснятой «Дюны» Ходоровского. И хотят создать по ним мультсериал Вчера в 19:21
ЕСПЧ присудил 12 тыс. евро чебоксарскому активисту, арестованному за плевок в портрет Путина Вчера в 19:17
Nestle переведет все фабрики в России на ветряные электростанции Вчера в 18:49
Комики создали телеграм-канал «Круги на полях». За день он набрал более 100 тыс. подписчиков Вчера в 18:37
Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович Вчера в 17:51
PxHere
В Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания Вчера в 17:40
Умер заслуженный артист России Анатолий Басин Вчера в 17:24
Microsoft решил купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов Вчера в 17:02
Отключить рекламу

Итан Хоук снимется в фильме «Оставь мир позади» с Джулией Робертс

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

Американский актер Итан Хоук, известный по фильмам «Общество мертвых поэтов», «Гаттака» и «Отрочество», снимется в фильме «Оставь мир позади». В нем также сыграют Джулия Робертс и Махершала Али. Об этом сообщил Deadline.

Кроме того, к проекту присоединятся Михала Херрольд, сыгравшая одну из центральных ролей в сериале «Индустрия», Райан Кира Армстронг («Энн», «Черная вдова») и Чарли Эванс («Все будет хорошо»).

Режиссером и сценаристом ленты выступит Сэм Эсмейл, работавший над «Мистером Роботом» и «Возвращением домой». В основу картины ляжет роман Румаана Алама. Продюсерами станут Джулия Робертс, Чад Хэмилтон, Лиза Гиллан, Мариса Йерес Гилл, а также Алам и Эсмейл.

Фильм расскажет историю о двух семьях, не знакомых между собой. Героям придется провести вместе выходные, которые окажутся ужасными. Хоук и Робертс сыграют супругов, Армстронг и Эванс — их детей. В образе отца и дочери предстанут также Али и Херрольд.

По словам издания, третий роман Алама посвящен проблемам отцовства, расового разнообразия и классовых различий. В нем исследуется, как меняются наши взаимоотношения в кризисные моменты. Книга была опубликована осенью 2020 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Джулия Робертс
Итан Хоук
Сэм Эсмейл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить