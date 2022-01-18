YouTube заблокировал клип Моргенштерна «Почему?»

По ссылке, где был опубликован ролик, появляется надпись: «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав».

В телеграм-канале «Не Моргенштерн» говорится, что команда рэпера «разбирается в истинных причинах блокировки».

Клип на трек «Почему?» вышел на ютьюб-канале Моргенштерна 14 января. В нем рэпер поет о вынужденной эмиграции, говорит «Россиюшке спасибо» за шанс начать все заново и рассказывает про свою новую жизнь.