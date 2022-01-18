перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился тизер сериала «Викинги: Вальхалла» 23:38
Morgenshtern/YouTube
YouTube заблокировал клип Моргенштерна «Почему?» 22:33
Lego выпустит набор для создания глобуса. Модель Земли будет вращаться и светиться в темноте 22:21
«Крестная мать игры на ударных» записала кавер на Blink-182 и вызвала Трэвиса Баркера на баттл 22:01
В Свердловской области депутат назвал мальчика слизняком из‑за длинных волос, а его маму — дурой 21:22
Глава Activision Blizzard: сделка с Microsoft нужна для создания метавселенной 21:09
В Вологодской области собираются построить первые в России деревянные многоэтажки 21:08
Крупнейшая покупка Microsoft, Дэниел Рэдклифф в роли Эла Янковича и другие новости дня
20:27 дайджест
Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с кадрами пыток в колониях Омской области 19:59
Sony Pictures Classics/YouTube
Криптоинвесторы купили раскадровки неснятой «Дюны» Ходоровского. И хотят создать по ним мультсериал 19:21
ЕСПЧ присудил 12 тыс. евро чебоксарскому активисту, арестованному за плевок в портрет Путина 19:17
Nestle переведет все фабрики в России на ветряные электростанции 18:49
Комики создали телеграм-канал «Круги на полях». За день он набрал более 100 тыс. подписчиков 18:37
Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович 17:51
PxHere
В Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания 17:40
Умер заслуженный артист России Анатолий Басин 17:24
Microsoft решил купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов 17:02
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон 17:01
На аукционе продадут рукописи, письма и фотографии Эдуарда Лимонова 16:54
В Великобритании поставят танцевальный спектакль по мотивам «Острых козырьков» 16:22
Отключить рекламу

YouTube заблокировал клип Моргенштерна «Почему?»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:33

На YouTube заблокировали недавний клип Моргенштерна «Почему?», объяснив это нарушением авторских прав.

По ссылке, где был опубликован ролик, появляется надпись: «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав».

В телеграм-канале «Не Моргенштерн» говорится, что команда рэпера «разбирается в истинных причинах блокировки».

Клип на трек «Почему?» вышел на ютьюб-канале Моргенштерна 14 января. В нем рэпер поет о вынужденной эмиграции, говорит «Россиюшке спасибо» за шанс начать все заново и рассказывает про свою новую жизнь.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить