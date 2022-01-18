«Крестная мать игры на ударных» записала кавер на Blink-182 и вызвала Трэвиса Баркера на баттл

Доротея Тейлор, частная преподавательница игры на ударных с 58-летним стажем, исполнила кавер на «What’s My Age Again?» — сингл поп-панков Blink-182, выпущенный в 1999 году.

В конце ролика Тейлор сказала, что ей нравится, как Трэвис Баркер использует в этой композиции барабанные рудименты — специальные приемы барабанщиков, комбинации из определенных последовательностей ударов.

«Вы никогда не будете слишком старыми или слишком молодыми, чтобы начать играть на барабанах. Наверное, вы не ожидали, что кто‑то вроде меня будет подыгрывать Blink-182», — заявила она.

А еще Тейлор вызвала Баркера на барабанный баттл: «Итак, Трэвис Баркер, ты смотришь? Как насчет барабанной битвы?».