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«Крестная мать игры на ударных» записала кавер на Blink-182 и вызвала Трэвиса Баркера на баттл

Семён Гудошников
Сегодня в 22:01

Доротея Тейлор, частная преподавательница игры на ударных с 58-летним стажем, исполнила кавер на «What’s My Age Again?» — сингл поп-панков Blink-182, выпущенный в 1999 году.

В конце ролика Тейлор сказала, что ей нравится, как Трэвис Баркер использует в этой композиции барабанные рудименты — специальные приемы барабанщиков, комбинации из определенных последовательностей ударов.

«Вы никогда не будете слишком старыми или слишком молодыми, чтобы начать играть на барабанах. Наверное, вы не ожидали, что кто‑то вроде меня будет подыгрывать Blink-182», — заявила она.

А еще Тейлор вызвала Баркера на барабанный баттл: «Итак, Трэвис Баркер, ты смотришь? Как насчет барабанной битвы?».

Доротея Тейлор, получившая прозвище «Крестная мать игры ударных», приобрела вирусную популярность в январе 2020 года. Тогда она исполнила кавер на классический трек Disturbed «Down With The Sickness», который к настоящему моменту посмотрели на ютьюбе более 15 млн человек.

В прошлом году барабанщица вновь попала в заголовки — после того, как ее урок игры на ударных набрал в тиктоке более 21 млн просмотров.

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