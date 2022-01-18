Крупнейшая покупка Microsoft, Дэниел Рэдклифф в роли Эла Янковича и другие новости дня

В России заболеваемость ковидом растет восьмые сутки подряд, сегодня оперштаб отчитался о 31 252 новых случаях. В Кремле заявили, что локдаун в масштабе страны не обсуждается, но возможны дополнительные ограничения на уровне регионов.

В возрасте 72 лет умер заслуженный артист России Анатолий Басин. Он играл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Закон и порядок», «Таксистка» и других.

Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов. Максимальную меру будут применять, если насилие совершено над двумя или более детьми, если оно сопряжено с особо тяжким преступлением, а также в отношении рецидивистов.

Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал протесты в Казахстане. Он заявил, что находится в столице республики, а «никакого конфликта или противостояния в элите нет».

Стендаперы с ТНТ создали телеграм-канал, где обмениваются видеосообщениями-кружочками. За день на него подписались более 100 тыс. человек.

Microsoft планирует купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. Пройдет ли сделка проверку антимонопольного регулятора, пока неясно.

В IKEA стартовала продажа игрушек, созданных по мотивам детских рисунков. Одним из персонажей стала собака-русалка, нарисованная десятилетним школьником из Петербурга.

Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович. Байопик выпустит телеканал Roku, в производстве задействован сам Янкович.

Уиллем Дефо предложил идею фильма, в котором персонаж прикидывается Джокером и копирует настоящего злодея. Актер даже не против сыграть в таком проекте.

Ловите пару свежих трейлеров: корейской версии «Бумажного дома» и сериала «Лунный рыцарь» по комиксам Marvel.