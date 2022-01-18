перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Свердловской области депутат назвал мальчика слизняком из‑за длинных волос, а его маму — дурой 21:22
Глава Activision Blizzard: сделка с Microsoft нужна для создания метавселенной 21:09
В Вологодской области собираются построить первые в России деревянные многоэтажки 21:08
Крупнейшая покупка Microsoft, Дэниел Рэдклифф в роли Эла Янковича и другие новости дня
20:27 дайджест
Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с кадрами пыток в колониях Омской области 19:59
Sony Pictures Classics/YouTube
Криптоинвесторы купили раскадровки неснятой «Дюны» Ходоровского. И хотят создать по ним мультсериал 19:21
ЕСПЧ присудил 12 тыс. евро чебоксарскому активисту, арестованному за плевок в портрет Путина 19:17
Nestle переведет все фабрики в России на ветряные электростанции 18:49
Комики создали телеграм-канал «Круги на полях». За день он набрал более 100 тыс. подписчиков 18:37
Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович 17:51
PxHere
В Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания 17:40
Умер заслуженный артист России Анатолий Басин 17:24
Microsoft решил купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов 17:02
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон 17:01
На аукционе продадут рукописи, письма и фотографии Эдуарда Лимонова 16:54
Allen J.Schaben/Getty Images
Activision Blizzard уволил 37 сотрудников из‑за скандала с домогательствами и дискриминацией 16:22
В Великобритании поставят танцевальный спектакль по мотивам «Острых козырьков» 16:22
Fendi показал первый кошелек для хранения криптовалюты 15:39
В России сократят карантин для заболевших COVID-19 до семи дней 15:39
«Академия звука» открыла прием заявок от начинающих музыкантов 15:36
Отключить рекламу
Дайджест

Крупнейшая покупка Microsoft, Дэниел Рэдклифф в роли Эла Янковича и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:27

В России заболеваемость ковидом растет восьмые сутки подряд, сегодня оперштаб отчитался о 31 252 новых случаях. В Кремле заявили, что локдаун в масштабе страны не обсуждается, но возможны дополнительные ограничения на уровне регионов.

В возрасте 72 лет умер заслуженный артист России Анатолий Басин. Он играл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Закон и порядок», «Таксистка» и других.

Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов. Максимальную меру будут применять, если насилие совершено над двумя или более детьми, если оно сопряжено с особо тяжким преступлением, а также в отношении рецидивистов.

Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал протесты в Казахстане. Он заявил, что находится в столице республики, а «никакого конфликта или противостояния в элите нет».

Стендаперы с ТНТ создали телеграм-канал, где обмениваются видеосообщениями-кружочками. За день на него подписались более 100 тыс. человек.

Microsoft планирует купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. Пройдет ли сделка проверку антимонопольного регулятора, пока неясно.

В IKEA стартовала продажа игрушек, созданных по мотивам детских рисунков. Одним из персонажей стала собака-русалка, нарисованная десятилетним школьником из Петербурга.

Дэниел Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста по прозвищу Странный Эл Янкович. Байопик выпустит телеканал Roku, в производстве задействован сам Янкович.

Уиллем Дефо предложил идею фильма, в котором персонаж прикидывается Джокером и копирует настоящего злодея. Актер даже не против сыграть в таком проекте.

Ловите пару свежих трейлеров: корейской версии «Бумажного дома» и сериала «Лунный рыцарь» по комиксам Marvel.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Microsoft
Госдума
Ikea
Люди
Нурсултан Назарбаев
Дэниел Рэдклифф
Альфред Янкович
Анатолий Басин
Уиллем Дефо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить