ЕСПЧ присудил 12 тыс. евро чебоксарскому активисту, арестованному за плевок в портрет Путина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российское государство должно выплатить 12 тыс. евро активисту Дмитрию Каруеву в связи с его арестом в 2012 году. Об этом сообщили на сайте суда.

Каруев принял участие в серии одиночных пикетов в Чебоксарах 6 мая 2012 года, приуроченных к готовящейся инаугурации президента Владимира Путина. Активист взял у другого участника протестов портрет главы страны и плюнул в изображение.

За это Каруев был осужден на 15 суток ареста. Суд постановил, что молодой человек совершил мелкое хулиганство. Пять лет спустя мужчина решил пожаловаться на решение суда и свое заключение в ЕСПЧ.

ЕСПЧ признал, что арест был чрезмерной мерой наказания, и потребовал выплатить Каруеву компенсацию морального ущерба в размере 10 тыс. евро. Также суд постановил выплатить активисту 2400 евро в качестве компенсации судебных издержек.