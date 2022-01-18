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Комики создали телеграм-канал «Круги на полях». За день он набрал более 100 тыс. подписчиков

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Группа русскоязычных комиков создала телеграм-канал «Круги на полях». В нем они обмениваются видеосообщениями-кружочками и обсуждают самые разные темы.

Участвуют Гарик Харламов, Илья Соболев, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Зоя Яровицына, Игорь Джабраилов, Михаил Стогниенко и другие. В основном все они — стендаперы с ТНТ.

Телеграм-канал был запущен 17 января, и уже к вечеру 18-го на него подписались более 100 тыс. человек. В одном из кружочков Харламов сказал, что при достижении каждых 100 тыс. подписчиков администраторы будут на один час открывать комментарии. «Это будет называться „Час правды“», — заявил он.

Директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK и сооснователь TJ Никита Лихачев так описал проект: «Это просто телик в телеге: видео сменяются сами, все очень компактно и можно через видеоответы общаться друг с другом. Очень просто звучит, но действительно работает: смотреть интересно благодаря концентрации знакомых лиц и пока это ново».

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