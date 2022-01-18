В Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

Управление записи актов гражданского состояния (загс) Ростовской области запретило смеяться во время бракосочетания. Постановление опубликовано на региональном портале правовой информации и вступает в силу немедленно.

Также во время бракосочетаний в области запретили громко разговаривать, восклицать, переставлять предметы интерьера в помещении загсов или использовать мебель не по назначению.

Начальник управления Ольга Исаенко сказала «Комсомольской правде», что такие неписаные правила существовали всегда, а в этом году их лишь внесли в официальные документы.

«Да, заключение брака — радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет — это торжественный трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться», — заявила она.

Исаенко отметила, что за смех, громкие разговоры и восклицания никого наказывать не будут. К ответственности могут привлечь лишь в крайнем случае. Например, если посетитель пьян и мешает церемонии.