Криптоинвесторы купили раскадровки неснятой «Дюны» Ходоровски. И хотят создать по ним мультсериал

В ноябре 2021 года группа криптоинвесторов SpiceDAO приобрела за 2,6 млн евро копию книги с раскадровками неснятой адаптации «Дюны» чилийского режиссера Алехандро Ходоровски, сюрреалиста и эзотерика, работающего в своем творчестве с магией, мистикой и подсознанием.
14 декабря SpaceDAO опубликовали дорожную карту по проекту, а 15 января заявили о планах не только экранизировать проект, сняв вдохновленный книгой анимационный фильм, но и поддержать фан-проекты, посвященные невышедшей картине. Однако их перспективы не ясны. «Афиша Daily» рассказывает об этой истории.
«В картине должны были сняться Сальвадор Дали, Мик Джаггер и Орсон Уэллс, музыку доверили композитору-авангардисту Карлхайнцу Штокхаузену и группе Pink Floyd, а дизайном мира занимались французский комиксист Жан „Мебиус“ Жиро и будущие создатели „Чужого“ Дэн О’Бэннон и Ханс Гигер», — писала о картине Ходоровски «Афиша Daily» в октябре 2021 года.
Согласно концепции режиссера, результатом работы должна была стать 14-часовая картина, напоминающая кислотный трип. Раскадровка, ставшая затем книгой, была готова, однако продюсеры не дали ход инициативе, опасаясь ее масштаба. В 2013 году вышла документальная лента «„Дюна“ Ходоровского».
От проекта остались несколько копий книги — по предположению аукционного дома Christie’s, их количество в мире насчитывает от 10 до 20 штук. Одна из них принадлежит Ходоровски, другие две были проданы за 42,5 тыс. и 3 млн долларов. В пересчете с евро SpiceDAO купили работу за 4 млн долларов — более чем в сто раз дороже высшего порога оценки Christie’s (около 38 тыс. долларов США).
Помимо экранизации коллектив инвесторов намеревался выложить книгу в открытый доступ. Однако значительная ее часть — несколько сотен отсканированных страниц — находится в открытом доступе с 2011 года.
«Не понимаем, почему нам вообще приходится это говорить, но приобретение копии чего‑либо не наделяет вас правами на монетизацию ее содержимого. Это основа всей логики интеллектуальной собственности», — пишет The New York Times. Комментаторы в соцсетях в похожем издевательском тоне отнеслись к намерениям SpiceDAO. «Как думаете, если бы вы купили комикс о Человеке-пауке, вы могли бы начать снимать о нем фильмы?», — гласит одна из реплик.
Cейчас права на картину принадлежат студии Legendary Entertainment. По данным Buzzfeed, правообладатели изображений в книге — сам Ходоровски, Жан Жиро и Ханс Гигер. Жиро умер в 2012 году, Гигер — в 2014-м.
Еще в декабрьском заявлении SpiceDAO указали: они осознают, что не владеют правами на ленту. «Мы находимся в уникальной позиции, которая может дать возможность дополнить жанр собственными наработками. Это дань уважения великим творцам прошлого».
Автор The Verge Ади Робертсон запросила комментарий у представителей SpiceDAO об их дальнейших намерениях. Они ответили: «Как вы считаете, почему мы должны рассказать вам о планах, если мы еще не поделились ими с нашим сообществом?».
Коллектив проигнорировал ее дальнейшие запросы. Робертсон пишет: на данный момент остается туманным, либо это отказ от комментария, либо участникам комьюнити не дали ясно понять, станет ли работа SpiceDAO экранизацией «Дюны», либо это будет нечто отсылающее к картине по смыслу и наполнению.