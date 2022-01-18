Криптоинвесторы купили раскадровки неснятой «Дюны» Ходоровски. И хотят создать по ним мультсериал

В ноябре 2021 года группа криптоинвесторов SpiceDAO приобрела за 2,6 млн евро копию книги с раскадровками неснятой адаптации «Дюны» чилийского режиссера Алехандро Ходоровски, сюрреалиста и эзотерика, работающего в своем творчестве с магией, мистикой и подсознанием. 14 декабря SpaceDAO опубликовали дорожную карту по проекту, а 15 января заявили о планах не только экранизировать проект, сняв вдохновленный книгой анимационный фильм, но и поддержать фан-проекты, посвященные невышедшей картине. Однако их перспективы не ясны. «Афиша Daily» рассказывает об этой истории.

«В картине должны были сняться Сальвадор Дали, Мик Джаггер и Орсон Уэллс, музыку доверили композитору-авангардисту Карлхайнцу Штокхаузену и группе Pink Floyd, а дизайном мира занимались французский комиксист Жан „Мебиус“ Жиро и будущие создатели „Чужого“ Дэн О’Бэннон и Ханс Гигер», — писала о картине Ходоровски «Афиша Daily» в октябре 2021 года. Согласно концепции режиссера, результатом работы должна была стать 14-часовая картина, напоминающая кислотный трип. Раскадровка, ставшая затем книгой, была готова, однако продюсеры не дали ход инициативе, опасаясь ее масштаба. В 2013 году вышла документальная лента «„Дюна“ Ходоровского». От проекта остались несколько копий книги — по предположению аукционного дома Christie’s, их количество в мире насчитывает от 10 до 20 штук. Одна из них принадлежит Ходоровски, другие две были проданы за 42,5 тыс. и 3 млн долларов. В пересчете с евро SpiceDAO купили работу за 4 млн долларов — более чем в сто раз дороже высшего порога оценки Christie’s (около 38 тыс. долларов США). Помимо экранизации коллектив инвесторов намеревался выложить книгу в открытый доступ. Однако значительная ее часть — несколько сотен отсканированных страниц — находится в открытом доступе с 2011 года.

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