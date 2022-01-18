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На аукционе продадут рукописи, письма и фотографии Эдуарда Лимонова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Аукционный дом «Литфонд» проведет аукцион, посвященный Эдуарду Лимонову. Торги состоятся 3 февраля, накануне дня рождения писателя, рассказали «Афише Daily» организаторы.

На аукционе выставлены письма, рукописи, в том числе редкие детские стихи, автографы, фотографии и другие предметы, связанные с Лимоновым. Значительная часть материалов в каталоге — это архив художника Вагрича Бахчаняна, который долгое время дружил с публицистом и придумал ему творческий псевдоним Лимонов.

Также на аукционе продадут письма к Лимонову от его матери Раисы и отца Вениамина Савенко, написанные в 1971–1974 годы. Из личной переписки — 10 писем к Лимонову от его первой жены Анны Рубинштейн.

© Пресс-материалы
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Письмо Лимонова Анне Рубинштейн

© Пресс-материалы
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Схема знакомств: список художников и поэтов с рисунком и рукописью Лимонова. 1973 год

© Пресс-материалы
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Кроме того, в каталоге представлены обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который в одно время зарабатывал пошивом джинсов. Среди его клиентов были Эрнст Неизвестный и Булат Окуджава.

«Эти материалы, особенно письма и рукописи, дают шанс за Лимоновым-мифом, который он создавал своей жизнью и творчеством, разглядеть противоречивого и неоднозначного, но живого и настоящего человека. Быть может, именно эти источники, сохранившие живые интонации родных и знакомых писателя, дадут ключ к пониманию феномена его личности», — говорится в описании предстоящего аукциона.

В июне 2021 года на аукцион был выставлен знаменитый лоскутный пиджак Лимонова, который он сшил сам в 1972 году. Стартовая цена лота составила 380 тыс. рублей.

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