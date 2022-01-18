В Великобритании поставят танцевальный спектакль по мотивам «Острых козырьков»

В британском Бермингеме покажут танцевальный спектакль «Острые козырьки: Искупление Томаса Шелби» по мотивам сериала Би-би-си. Сценарий постановки напишет шоураннер оригинала Стивен Найт, пишет The Guardian.

За хореографию «Искупления Томаса Шелби» отвечает глава французской танцевальной компании «Рамбер» Бенуа Сван Пуффер. В шоу примут участие 20 актеров и музыкальная группа, которая сыграет специально написанную для проекта музыку. Сначала постановку покажут на Бирмингемском ипподроме этой осенью, затем она отправится на месяц в лондонский театр Troubadour Wembley Park, а в 2023 году — в мировое турне.

События спектакля развернутся после Первой мировой войны, в тот момент, когда между Томасом и Грейс появятся романтические отношения. Она является тайным агентом полиции Бирмингема и для прикрытия работает в местном пабе, чтобы получить больше информации о лидере клана.

В начале года вышел первый трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Это последняя часть истории о Томасе Шелби.