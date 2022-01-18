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«Академия звука» открыла прием заявок от начинающих музыкантов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:36

Резиденция «Академия звука» объявила опен-кол для начинающих музыкантов. Подать заявки можно до 24 февраля включительно, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Для участия нужно опубликовать в инстаграме или во «ВКонтакте» видео с треком собственного сочинения — это может быть инструментальная, вокально-инструментальная композиция или а капелла. Пост необходимо сопроводить хештегом #академиязвука.

Жюри рассмотрит заявки лишь от участников в возрасте от 18 до 35 лет. Победителей отборочного этапа объявят 14 марта.

В результате конкурса организаторы выберут 20 участников сезона. Они пройдут трехнедельное обучение по запуску собственного музыкального продукта и выпустят треки под руководством наставника— хип-хоп-исполнителя Saluki — и экспертов резиденции. Созданные композиции они презентуют на отчетном концерте в Уфе в апреле 2020 года.

«В этом году „Академия звука“ меняет позиционирование, пересматривает миссию и ценности проекта. Участники больше не будут бороться за приз, приз — и есть само участие. С равным доступом к образовательным ресурсам и профессиональным ресурсам для всех. Таким образом мы надеемся создать социальный лифт для музыкантов из разных уголков России, а также инклюзивную профессиональную среду для новичков», — сказал креативный директор и основатель резиденции Максим Чумин.

В 2020 году участниками «Академии звука» стали 40 музыкантов, которых выбрали из 16 тыс. претендентов. В начале 2021-го победители проекта выпустили первый альбом.

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