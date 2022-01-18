перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер заслуженный артист России Анатолий Басин 17:24
Microsoft решила купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов 17:02
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон 17:01
На аукционе продадут рукописи, письма и фотографии Эдуарда Лимонова 16:54
Allen J.Schaben/Getty Images
Activision Blizzard уволил 37 сотрудников из‑за скандала с домогательствами и дискриминацией 16:22
В Великобритании поставят танцевальный спектакль по мотивам «Острых козырьков» 16:22
В России сократят карантин для заболевших COVID-19 до семи дней 15:39
Fendi показал первый кошелек для хранения криптовалюты 15:39
«Академия звука» открыла прием заявок от начинающих музыкантов 15:36
Что мы будем покупать и как жить в течение 2022-го? Прогноз Euromonitor 15:13
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов 14:58
В Кремле заявили, что локдаун в масштабе страны не обсуждается 14:47
Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане 14:46
Вышел тизер корейской версии «Бумажного дома» 14:17
Уиллем Дефо предложил концепцию Джокера-самозванца 13:52
The Weeknd/Instagram
Новый альбом The Weeknd возглавил чарты Apple Music в России 13:13
TikTok начал выполнять требования закона о «приземлении» 12:36
В России выявили 31 252 случая коронавируса 11:46
«Ветераны России» попросили Генпрокуратуру и СК завести против Виктора Шендеровича* уголовное дело 11:35
В IKEA начали продавать мягкую игрушку по эскизу школьника из Петербурга 11:23
Отключить рекламу

Fendi показал первый кошелек для хранения криптовалюты

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Итальянский дом моды Fendi создал первый кошелек для хранения криптовалюты в партнерстве с платформой по управлению цифровыми активами Ledger. Его представили на показе мужской коллекции бренда.

Дизайнер Сильвия Вентурини-Фенди разработала два серебряных футляра для защищенного криптокошелька. Один из них напоминает форму культовой сумки Baguette из полированного алюминия. Второй силуэт похож на цепочку O’Lock в виде капсулы с фирменным логотипом FF.

«Fendi — это синоним инноваций и мастерства, и мы любим обманывать глаз. Для нас творчество в равной степени относится как к невидимому, так и к видимому — вот почему для нас так важно принять ближайшее будущее и стать мостом для физической и виртуальной роскоши», — сказал креативный директор бренда по аксессуарам.

Криптокошелек Ledger Nano X представляет собой защищенное блютус-устройство, которое хранит личные ключи. Им можно управлять с телефона и компьютера.

«Применение кодов Fendi на инновационных устройствах Ledger — захватывающий первый шаг в этом направлении. Благодаря этому новаторскому союзу Fendi и Ledger признают безграничные возможности Web 3.0 и метавселенной, открывая новое поколение роскоши и мастерства, соединяющее физический и виртуальный миры», — отмечается в заявлении дома моды.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить