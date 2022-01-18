Fendi показал первый кошелек для хранения криптовалюты

Дизайнер Сильвия Вентурини-Фенди разработала два серебряных футляра для защищенного криптокошелька. Один из них напоминает форму культовой сумки Baguette из полированного алюминия. Второй силуэт похож на цепочку O’Lock в виде капсулы с фирменным логотипом FF.

Итальянский дом моды Fendi создал первый кошелек для хранения криптовалюты в партнерстве с платформой по управлению цифровыми активами Ledger. Его представили на показе мужской коллекции бренда.

«Fendi — это синоним инноваций и мастерства, и мы любим обманывать глаз. Для нас творчество в равной степени относится как к невидимому, так и к видимому — вот почему для нас так важно принять ближайшее будущее и стать мостом для физической и виртуальной роскоши», — сказал креативный директор бренда по аксессуарам.

Криптокошелек Ledger Nano X представляет собой защищенное блютус-устройство, которое хранит личные ключи. Им можно управлять с телефона и компьютера.

«Применение кодов Fendi на инновационных устройствах Ledger — захватывающий первый шаг в этом направлении. Благодаря этому новаторскому союзу Fendi и Ledger признают безграничные возможности Web 3.0 и метавселенной, открывая новое поколение роскоши и мастерства, соединяющее физический и виртуальный миры», — отмечается в заявлении дома моды.