В России сократят карантин для заболевших COVID-19 до семи дней

Сроки карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до семи дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что в случае необходимости сроки карантина могут быть вновь пересмотрены. Ранее на изоляции нужно было сидеть в течение двух недель.

По ее словам, уровень коллективного иммунитета в стране достиг отметки в 63,9%. В Петербурге, Севастополе, Карелии и Чукотском автономном округе его уровень равен 80%. В больницах заняты 69% мест, всего развернуты 158,6 тыс. коек.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 апреля режим самоизоляции для непривитых пожилых жителей, а также распоряжение о переводе на удаленку 30% сотрудников и больше. «Интерфакс» писал, что в столице могут ужесточить антиковидные ограничения, если в больницы попадут более 2000 пациентов с коронавирусом.

Сегодня в Кремле заявили, что локдаун на федеральном уровне вводить не планируют. Власти регионов будут самостоятельно вводить ограничения, опираясь на эпидемиологическую обстановку.