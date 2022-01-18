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В Кремле заявили, что локдаун в масштабе страны не обсуждается

Семён Гудошников
Сегодня в 14:47

Учитывая ситуацию с коронавирусом, локдаун в масштабе всей России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается введения отдельных элементов ограничений, того самого локдауна, на региональном уровне это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — добавил представитель Кремля.

В России уже больше недели растет заболеваемость ковидом. Если с 3 по 9 января выявляли в среднем около 16 тыс. случаев в сутки, то 18 января оперштаб отчитался о 31 252 случаях — это максимум с 6 декабря. В Москве максимальный прирост с 28 октября — 8342 новых заражения.

Подъем заболеваемости связан с распространением «Омикрон»-варианта коронавируса, который, по словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, обнаружен уже в половине регионов страны. 14 января мэр Москвы Сергей Собянин связал половину новых заражений в городе именно с «Омикроном».

«Медуза»* со ссылкой на источники писала, что в столичной мэрии ожидают от 30 до 90 тыс. случаев коронавируса в сутки. Информированный собеседник «Интерфакса» говорил, что, если суточное число госпитализаций в Москве приблизится к двум тысячам, в городе могут ввести жесткие меры.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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