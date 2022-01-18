Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу. Это его первый комментарий после январских протестов в республике.
Назарбаев заявил, что «никуда не уезжал» и находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана». По его словам, беспорядки были попыткой «разрушить целостность страны и устои государства». Он выразил соболезнования семьям погибших.
Кроме того, Назарбаев отрицает «конфликт и противостояние в элите» страны. Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти» и стоит во главе Совета безопасности страны, сказал он. Он призвал соотечественников поддержать реформы Токаева, «направленные на повышение благосостояния народа».
До этого момента в сети появлялась информация, что Назарбаев покинул Казахстан, тяжело болен или борется за власть с Токаевым. «Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил экс-президент и добавил, что в скором времени Токаев будет избран председателем партии «Нур Отан».
Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Спустя несколько дней митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией, протестующие захватывали административные здания и офисы телеканалов.
На фоне протестов правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева, цены на сжиженный газ опустили до прежних значений.
В Алма-Ате мародеры разграбили более 100 магазинов и банков. Сумма ущерба для торговых сетей Казахстана превысила 92,3 млрд тенге (212 млн долларов, или 16 млрд рублей).
Во время беспорядков были задержаны почти 8 тыс. человек. По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1000 человек. В полиции Алма-Аты сообщили о гибели 149 гражданских лиц.