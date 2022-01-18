Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу. Это его первый комментарий после январских протестов в республике.

Назарбаев заявил, что «никуда не уезжал» и находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана». По его словам, беспорядки были попыткой «разрушить целостность страны и устои государства». Он выразил соболезнования семьям погибших.

Кроме того, Назарбаев отрицает «конфликт и противостояние в элите» страны. Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти» и стоит во главе Совета безопасности страны, сказал он. Он призвал соотечественников поддержать реформы Токаева, «направленные на повышение благосостояния народа».